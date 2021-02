Intentaron abrir una casa en ausencia de su dueña y se les quebró la llave

Una vecina de esta ciudad intentó ingresar anoche a su casa y se encontró con la puerta trabada por un intento de acceso con aparentes fines de robo. Se trata de Stella Maris Heins, domiciliada en Viamonte 887, que anoche cenó con su hija y regresó a su hogar alrededor de las 23.30. Al arribar al lugar e introducir la llave en la cerradura de la puerta principal, no logró abrir, por lo que decidió comunicarse nuevamente con su hija, que pronto se acercó a la vivienda y entre ambas detectaron que había un elemento que obstruía la apertura.

“Llamamos a la Policía, vino un patrullero y ellos detectaron que había una llave, que estaba como cortada, dentro de la cerradura. Por eso yo no podía meter la llave. Entraron por una ventana y verificaron que adentro estaba todo perfecto, así que seguramente ha intentado entrar alguien que no pudo porque la llave se quebró. Ahora estamos esperando al seguro para reparar la cerradura”, explicó Heim.

“Ahora estamos todos en alerta, preocupados, porque no es común que pase algo así en apenas dos horas que uno falta de su casa. Este es un barrio tranquilo, han ocurrido algunos hechos pero a mí, por lo menos, es la primera vez que me pasa algo así”, concluyó.

