Intentaron asalto en Balneario Orense. Balearon la casa y abandonaron camioneta que era robada

Un grupo de desconocidos, tal vez constituido por 4 ó 5 personas, irrumpió anoche en la vivienda de un turista del Gran Buenos Aires que con su familia veranea en Balneario Orense.

El dueño de casa resistió la entrada de los delincuentes, al punto tal que los malhechores dispararon con un arma de fuego contra la ventana de la vivienda y finalmente huyeron sin causar daño a personas.

La víctima dio aviso inmediato a la Policía poniéndose en práctica un eficaz y oportuno operativo cerrojo con los uniformados del balneario, la localidad de Orense, Claromecó y otras dependencias cercanas.

A los pocos minutos y al saber que se conducían por la playa, una comisión de Claromecó encontró, no muy lejos de la villa, una camioneta Ford Ranger color gris, con sus puertas abiertas, igual a la que perseguían desde Balneario Orense, sin ocupantes.

Se presume que quienes en ella iban, la dejaron en el lugar ante la certeza que la Policía los iba a cercar.

Cuando se informa a la superioridad sobre el dominio colocado en el rodado, no da ni pedido de secuestro ni irregularidad alguna.

Pero cuando se hace lo propio con el número de chasis, se determina que es la camioneta Ford Ranger robada en un campo de San Mayol el 31 de de enero pasado, oportunidad en que además se llevaron otras pertenencias y dinero de un productor y su hija que la noche del asalto estaban en su establecimiento rural.

El titular de la Policía Comunal de Tres Arroyos, comisario inspector Flavio Baumdgartrner confirmó el hecho a LU 24 e indicó que se sigue trabajando intensamente para tratar de dar con los delincuentes que abandonaron el rodado a unos 6 Km de Claromecó habiendo partido desde Balneario Orense.

También colaboraron comisarías y otras dependencias de la zona y móviles de la Secretaría de Seguridad de la Municipalidad de Tres Arroyos.

Se pide precaución, especialmente en la zona rural costera, a la luz de tener la certeza que los delincuentes, están armados.

EL ROBO A MADSEN

El hecho del robo de la camioneta había ocurrido el 31 de enero pasado, alrededor de las 22 en el campo San Lorenzo, propiedad de Otto Madsen, ubicado en el cuartel XI de San Mayol. Allí, dos desconocidos con los rostros cubiertos ingresaron a la vivienda rural y redujeron a su propietario y a la hija de éste, previo amenazarlos verbalmente pero al parecer sin ejercer violencia física sobre ellos.

No obstante, Madsen y su hija vivieron una verdadera odisea por cuanto los malvivientes permanecieron varias horas revisando las instalaciones del establecimiento, para finalmente alzarse con un botín consistente en unos 15.000 pesos en efectivo y varias armas, entre ellas una pistola Bersa calibre .22 con 100 proyectiles, un revólver calibre .38 con 12 proyectiles, una escopeta de dos caños con 50 cartuchos y otro revólver de características no especificadas.

Varias horas después, los delincuentes escaparon del campo, y para materializar su huida habrían intentado usar tres vehículos de la familia Madsen: uno de marca Fiat y uno Suzuki que aparecieron abandonados en la tranquera de ingreso, y la camioneta Ford Ranger que es la que apareció abandonada esta madrugada en la playa en la que se conducían los delincuentes que intentaron asaltar al turista de Balneario Orense.

