Intentaron despojar de su moto a una joven trabajadora

25 abril, 2021

Una joven trabajadora que regresaba de su empleo hoy alrededor de las 7.40 fue víctima del ataque de dos “motochorros”, que intentaron despojarla de la moto en la que circulaba. Logró ponerse a salvo resguardándose en el acceso a una vivienda, pero nadie la socorrió hasta que pudo llamar a la policía.



“Venía por avenida Libertad cuando noté que se acercaban dos chicos en moto. Doblé en Sarmiento y los vi, por el espejo, que me seguían. Pensé que me iban a robar. Crucé la vía, hice otra cuadra y seguían detrás de mí. Cuando llegué a Roca uno de ellos me tiró una patada y me gritó ‘dame la moto’. Entonces doblé en Roca y decidí meterme donde hubiera un portón abierto. Quise entrar en uno, a mitad de cuadra, pero se subieron a la vereda con la moto y uno se bajó y se paró delante de mí, impidiéndome entrar. Me tenía la moto por el manubrio gritándome, en un momento la moto se me cayó, la levanté y me metí donde había una reja abierta en la misma casa. Era muy temprano, no salió nadie, pero pude llamar a la policía y contarles qué había pasado”, contó la joven, quien prefirió mantener su nombre en reserva.

Los dos desconocidos se movilizaban en una moto 110 cc. de colores azul y negro, y eran dos personas jóvenes.

La joven damnificada se acercó a la Comisaría para radicar la denuncia, tal como le aconsejaron los efectivos que acudieron al lugar de los hechos. Sin embargo, en la dependencia le indicaron que no podían recibirle más que una declaración “porque no hubo robo ni lesiones”.

