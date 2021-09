Intentaron robar en el local Moka, de 25 de Mayo y Betolaza

14 septiembre, 2021 Leido: 621

A fines de abril, Victoria Raab abrió su local Moka, con alimentos para celíacos y otros artículos de dietética, en la esquina de 25 de Mayo y Betolaza. Con mucho esfuerzo concretó su proyecto, y anoche, desconocidos intentaron robarle forzando ventiluces de aluminio y rompiendo un vidrio, tras lo cual sustrajeron unas macetas y otros ornamentos que estaban fuera del local de Moka y también de su vecino.

“Suponemos que fue anoche, porque cuando llegué hoy a la mañana noté que faltaban las macetas, y cuando quise abrir la puerta encontré vidrios rotos en el piso. Así vi que estaban forzados los ventiluces, y entonces me di cuenta que al no poder ingresar se habían llevado lo que estaba en la vereda, al paso. Si lograban bajar los otros dos vidrios, se metían. Hice este comercio a pulmón, con mucho esfuerzo, por lo que me preocupa que cualquier otra noche logren su cometido y se lleven la mercadería”, sostuvo, entrevistada por la radio.

Volver