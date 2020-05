Intentaron telefónicamente hacerle “el cuento del tío”

En tiempos de cuarentena muchas son las denuncias que se radican por intentos de estafa a través de comunicaciones telefónicas. En este caso, se comunican por teléfono y aseguran que otorgarán al beneficiario, un televisor y 50 mil pesos. Con un detalle, para recibirlo hay que acercarse a un cajero automático y decir el pin de ingreso a tu cuenta bancaria.

Así lo alertó a LU 24, Martín Abelleira, propietario de Zinguería Martín, que en la tarde de ayer fue protagonista de esta historia.

“Me di cuenta rápido. Yo estaba pescando y vi una llamada con característica de Buenos Aires y cuando atendí salió este chico hablando y me di cuenta enseguida. Así que le pedí a mi amigo que estaba conmigo que empezara a grabar. En realidad me llamaron al teléfono fijo pero como lo tengo relacionado al celu por eso pude contestar, pero ellos llaman a fijos”, sostuvo.

“Me dieron todos mis datos, que me había ganado el televisor y 50 mil pesos, pero que para acreditarme el dinero, tenía que tener una cuenta y le dije que no tenía. Luego, para sacarme la duda de como seguía esto lo llamé para decirle que había conseguido una cuenta y me dijo que lo llamara cuando estuviera en un cajero. Me llamó a los minutos diciendo que la promoción era hasta las 16 horas para pasarle el pin y acreditarme el dinero y después se dio cuenta que yo me había dado cuenta también entonces se terminó la conversación”, indicó Martín.

Aseguró que su intención es “alertar por si le pasa a alguna persona mayor. Te llaman al fijo y van haciendo preguntas y te van dando instrucciones y te dice que te dan un televisor y 50 mil pesos. Llaman del número 011-41-40-27-88. Vi en las redes sociales que en la zona también lo han hecho”.

