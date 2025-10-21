Intentó amedrentar a su pareja con un arma blanca y fue aprehendido

Un hombre de 34 años fue aprehendido en la noche del lunes acusado de haber amenazado a su pareja, una joven de 21 años, en un nuevo episodio de violencia de género.

El hecho ocurrió alrededor de las 21:15 en una vivienda de calle Sargento Cabral al 1300, cuando personal de la Policía procedieron a la detención del agresor.

De acuerdo con la información oficial, el hombre habría proferido amenazas de carácter intimidatorio mientras esgrimía un arma blanca. Sin embargo, el elemento no fue hallado durante el operativo ni en poder del sujeto, por lo que no se logró su secuestro.

Tras la intervención policial, se activaron los protocolos correspondientes al caso y la víctima fue trasladada a la Comisaría de la Mujer y la Familia, donde recibió asistencia y contención, además de prestar declaración testimonial.

El aprehendido fue trasladado a la sede de la Comisaría Primera para el cumplimiento de los recaudos legales pertinentes.

Se iniciaron actuaciones por “Amenazas agravadas por el vínculo” e infracción a la Ley 12.569, con intervención de la UFIJ N°6 del Departamento Judicial de Tres Arroyos.

