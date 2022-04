Intento de estafa a comerciante local: Manriquez “nos dimos cuenta y no pudieron hacer nada”

La modalidad de estafas telefónicas se manifiesta casi como una noticia diaria por la cantidad de personas y empresas que caen en la trampa. En este caso, el empresario local Eduardo Manriquez advirtió la maniobra y pudo evitar ser estafado, “no llegaron a hacernos nada porque cuando nos dimos cuenta actuamos rápidamente, les seguimos un poco el juego para ver que pretendían. En el trabajo de inteligencia que esta gente hace, van buscando a través de redes sociales distintas publicaciones, y llegaron a contactarse conmigo para reservarme algunos de los departamentos que tengo en alquiler, luego de una charla preguntaron cómo tenían que hacer y les dijimos que tenían que pagar una seña de 8 mil pesos, a lo cual accedieron argumentando que hacían un depósito porque justamente iban a hacer lo mismo con un corralón por unas compras que habían hecho por 100 mil pesos. No pasaron más de 10 minutos donde me mandan un comprobante trucho del depósito con mi apellido mal escrito, y argumentaron que por error me habían hecho una transferencia de cien mil pesos, y que habían hecho el bloqueo de la cuenta y que se comunicarían del Banco donde yo debía informar que había sido un error, que sólo me correspondían 8 mil. Efectivamente se comunicaron donde me dicen que mi cuenta bancaria había sido bloqueada por cuestiones de seguridad, cuestión que me generó dudas y lo que hice fue bloquear yo mismo mi cuenta y así fue que no pasó a mayores. Esta gente tiene un poder de convencimiento extraordinario y si no estás muy atento, lamentablemente caes en su estafa”.

