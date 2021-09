Intento de estafa telefónica en Copetonas

2 septiembre, 2021 Leido: 311

Nuevamente, con la modalidad de estafa telefónica, desconocidos intentaron vulnerar a un vecino de la localidad de Copetonas.

Omar Vascoboinik, un jubilado de la vecina localidad, contó cómo fueron los acontecimientos: “Recibí un llamado del Ministerio de Desarrollo Social, donde me decían que habían recibido una lista del gobierno en la cual me habían otorgado un subsidio de seis mil pesos mensuales durante seis años”.

Le proporcionaron la dirección exacta del Ministerio, tenían número de DNI de Vascoboinik y su dirección, “el hombre se identificó con su número de documento y dijo llamarse de apellido Gandulfo. Me informó una serie de datos que de a poco me iban generando confianza. El momento de la duda llegó cuando me dijo que tenía que retirar ya el dinero sino lo perdía, porque no era acumulable, y que como el correo no había llegado a entregar mi tarjeta, me pasaban una clave de seguridad social que debía utilizar junto a mi tarjeta en el banco. En ese momento se me encendieron las alarmas y para darme mayor tranquilidad el hombre me dio una dirección de una página web para consultar”.

Luego de finalizada la comunicación, Vascoboinik hizo la pertinente consulta en el Banco donde le informaron que se trataba de una maniobra fraudulenta y lo mismo pasó al acercarse a preguntar en la Delegación Municipal. “no pudieron hacer nada porque me di cuenta de lo que pasaba e hice todas las averiguaciones, sé que hubo otros intentos con otras personas, por lo que hay que estar bien atentos”, concluyó.

Volver