Intento de robo en el Jardín 908: “Es triste mantener una institución de esta forma”

17 junio, 2021 Leido: 2

Verónica Palermo, Directora del Jardín Nº 908, dio detalles a LU 24 sobre cómo fue el intento de robo que sufrió la institución en la madrugada de este jueves. “Hoy la auxiliar se acercó a limpiar la Institución y se encontró que habían forjado la reja. Creo que el trabajo que hicieron fue con martillo y cortafierros, porque tuvieron que romper la pared”, dijo.



El jardín está ubicado en Ruta 3 Sur entre calle Baigorria y Bolívar, “es el último Jardín que se inauguró en Tres Arroyos, tiene 5 años”, informó.

Palermo aseguró que un vecino “escuchó un ruido, a las 2 de la mañana, y llamó a la policía”, y de esta forma “evitaron este robo”, sin embargo, lamentó que “estos hechos se vienen reiterando”.

En cuanto a los delincuentes que intentaron irrumpir en el establecimiento educativo, la Directora mencionó que huyeron y, hasta el momento, se desconoce la identidad de los mismos.

“Hemos recibido varios hechos vandálicos últimamente, nos han pintado la pared, una vecina nos ha avisado que tiran piedras y que rompen los focos. Desde mi lugar no queda más por hacer, he utilizado todos los recursos, es triste mantener una institución de esta forma”, agregó.

Lastimosamente, Palermo destacó que este tipo de hechos delictivos no solo ocurren cuando el Jardín se encuentra vacío, por el contrario “estando en jornada presencial nos ha pasado también. La gente de laboral se reunió conmigo y surgió la idea de poner cámaras. Enfrente tengo la Biblioteca ‘La Tranquera’, la salita y en la esquina la Escuela Nº2”.

“Creo que ante estas reiteradas situaciones, el poner las cámaras, es una buena opción”, sostuvo.

Por último, brindó detalles sobre cómo es la situación sanitaria dentro de la institución, asegurando que “no tengo ningún personal aislado, estamos preparadas para poder recomenzar las clases presenciales”.

“No tengo la fecha establecida porque no han llegado las resoluciones pero estamos preparadas para nuevamente comenzar”, finalizó.

