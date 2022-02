Video: Intento de secuestro en Villa Italia: “No hay humanidad en el mundo”, dijo el salvador de la menor

Quien salvó a la nena de 11 años que sufrió un presunto intento de secuestro en el barrio Villa Italia, Leonardo Aguirre, confirmó este domingo a través de LU 24 que tal y como se había informado una camioneta Renault Kangoo de color blanco con vidrios polarizados persiguió a la menor por calle Mazzini, haciéndola caer, con peligrosas intenciones.

“Yo estaba en el almacén, cuando salgo afuera veo que una camioneta Renault Kangoo de color blanco con vidrios polarizados que sigue a la nena desde la ruta 228, era como que la estaba arrinconando, hasta el punto que ella se cae. Cuando lo veo, es como que el hombre me ve y salió como escapando”, afirmó Aguirre.

En ese momento Leo llamó a la menor para resguardarla, “le pregunte ‘¿Qué pasaba?’ y me contó que por lo visto ese hombre la andaba persiguiendo desde varias cuadras atrás, tirándole el auto encima”, dijo.

Ante la magnitud del evento, y con la idea de resguardar a la menor de cualquier tipo de peligro, Leo decidió acompañarla hasta su hogar ubicado en Cangallo al 1000. “Decidí acompañarla hasta la casa para que llegue bien, y que no haya ninguna otra cosa, por las dudas que la siga persiguiendo”, confirmó.

“Cuando llegué, estaba la madre, casi en lagrimas me aseguró que no era la primera vez que le sucedida algo parecido a una de sus hijas, sino que un tiempo atrás, también le había pasado lo mismo con otras personas”, agregó.

“Ya ha pasado esto en el barrio y en otros lugares también, de estos casos hay muy pocos, pero hay. La nena tenía mucho miedo y le dolía mucho la rodilla, no quiere salir mas sola. La policía vino a mi casa y me pidieron que les contará lo que sucedió, hasta el momento no me han dicho nada más”, sostuvo.

“No hay humanidad en el mundo, como hacerle eso a una nena, por algo la quería frenar, es una nena de 11 años. En un principio tenía miedo de que la haya pisado o algo”, finalizó.

