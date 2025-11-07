Intentó ingresar droga a la cárcel de Batán y fue descubierta durante una requisa

7 noviembre, 2025 0

Una mujer de 30 años fue detenida de forma transitoria este jueves luego de ser descubierta intentando ingresar droga a la Unidad Penal N°15 de Batán, escondida en su ropa interior. El hecho fue detectado durante un operativo de control del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB), en el sector central de visitas.

Según informaron fuentes oficiales, la mujer —identificada como Ayelén Cecilia Malínez, domiciliada en la calle Remedios de Escalada al 3100— fue sorprendida por las agentes penitenciarias cuando intentaba ingresar once envoltorios de nylon ocultos en la zona genital, los cuales contenían una sustancia vegetal compatible con marihuana.

Las pruebas de campo realizadas por el personal del SPB confirmaron que se trataba de cannabis sativa, con un peso total de siete gramos. La droga fue inmediatamente secuestrada y se dio intervención a la Unidad Fiscal de Estupefacientes, a cargo de la fiscal Daniela Ledesma, quien ordenó las actuaciones correspondientes.

La causa fue caratulada como “suministro de estupefacientes gratuito agravado por ser en unidad carcelaria, en grado de tentativa”, una figura penal que contempla severas sanciones debido al intento de ingreso de drogas en un establecimiento penitenciario.

Tras ser notificada y cumplir con las diligencias de rigor, Malínez recuperó la libertad en el marco del artículo 161 del Código Procesal Penal, que permite la liberación transitoria bajo determinadas condiciones.

