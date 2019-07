Intentó sustraer una cámara de seguridad en el Paseo Español: quedó grabado (video)

Un joven, que se trasladaba en bicicleta, intentó robar una cámara de seguridad perteneciente a la mensajería “Mony´s Express”, ubicada en el local 8 del Paseo Español, pero no pudo llevársela y además el hecho quedó registrado en las filmaciones.



El propietario del comercio, Cristian Vaskovoinik, le dijo a LU 24 que “ayer, cerca de las 13, me fui del local, y 13:15 pasó un chico en bicicleta y al regresar la apoyó contra una ventana y se trepó para llevarse una cámara del exterior, aunque nosotros también tenemos adentro y quedó grabado”.

“Llegó a arrancar el cable pero no pudo llevarse la cámara. Tenemos dos externas pero están muy bien amarradas”, agregó.

“Nos tienen acosados”

“No es la primera vez que sufrimos esto en el Paseo Español, ya han robado en otros comercios, nos tienen acosados y eso que es en pleno centro. A veces saltan por los techos hacia las casas de vecinos”, reveló con preocupación.

Vaskoboinik dijo que radicó la denuncia y que le entregó las imágenes a la Policía.