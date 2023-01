Interpol emitió la alerta roja para que Jones Huala siga preso. Se espera el pedido de extradición a Chile

30 enero, 2023

Interpol emitió la alerta roja para que Jones Huala siga preso en Río Negro y el gobierno nacional espera que en las próximas horas llegue el pedido formal de extradición de la justicia de Chile, a través de la embajada en la Argentina, para que sea trasladado al país vecino.

Con el cambio de alerta – de azul a roja – Huala pasó a estar en la lista de Interpol de personas buscadas por la justicia. Es la alerta más importante. El cambio de color le da la posibilidad a la justicia rionegrina de tener motivos concretos para que el líder de la Resistencia Ancestral Mampuche (RAM) continúe detenido en la provincia.

Más temprano, la ministra de Seguridad y Justicia de Río Negro, Betiana Minor, señaló que Facundo Jones Huala podría quedar libre si Chile no pide la extradición, ya que los delitos ordinarios por los que se lo acusaría al activista no requieren prisión preventiva. El líder de la RAM tenía notificación azul desde febrero de 2022. Fue emitida por la justicia de Chile luego de que no se presentó antes los tribunales tras un fallo de la Corte Suprema de Justicia de ese país que le había revocado la libertad condicional que tenía.

La fiscalía que se encuentra en el Bolsón debe dirimir lo netamente vinculado al delito local que es la violación de domicilio y el estado de embriaguez. Se tiene que definir, por tema de competencia, qué juzgado federal toma la extradición, si es el de Esquel o el de Bariloche. (infobae)

