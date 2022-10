Investigan el caso de Elsa Hut en Orense: secuestraron teléfonos celulares

30 octubre, 2022

Por disposición de la Fiscalía interviniente, se secuestraron los teléfonos de Elsa Hut, la mujer que apareció con graves lesiones en un camino cercano al cementerio en Orense, y de su esposo, con el que compartía domicilio pero estarían separados de hecho. Los aparatos fueron peritados por la Policía Federal con asiento en Mar del Plata, pero el informe producido sería girado directamente a la justicia.

Mientras tanto, no cesa la conmoción en Orense, donde la aparición de la mujer en gravísimo estado -con fracturas de brazo, hombro, traumatismo de cráneo y otras lesiones- generó múltiples interrogantes, algunos de los cuales ya tendrían respuesta. Aficionada al ciclismo, desde el primer momento se requirió información respecto de un posible accidente en bicicleta, pero las dos de su propiedad -una de uso corriente y otra deportiva- están en la casa de Hut. No se descartaba, no obstante, que las lesiones fueran compatibles con el arrollamiento por parte de un vehículo, pero es difícil determinar en qué circunstancias.

También se sabe que fue el esposo de Hut el que dio aviso a la Policía, alrededor de las 3 de la mañana, porque le llamó la atención que la mujer no estuviera en la casa que comparten. Según fuentes calificadas, el hombre escuchó un bocinazo a la medianoche, y a Hut dialogar con una persona a bordo de un vehículo; sin embargo, de acuerdo a lo que habría dicho a las autoridades, también oyó que la mujer volvía a ingresar a la vivienda.

Respecto de su estado de salud, en el Hospital Pirovano se intenta estabilizarla para procurar su traslado a otro nosocomio de mayor complejidad.

Cabe destacar que por el caso no hay demorados ni detenidos.

