Investigan red de corrupción en el Penal 9 de La Plata. Funcionaba mercadito en el pabellón

27 abril, 2026 0

La Justicia investiga una red de corrupción dentro de la Unidad Penal N°9 de La Plata y en los últimos días se llevó a cabo un allanamiento, encabezado por la fiscal Virginia Bravo, que incluyó una requisa celda por celda y el secuestro de una enorme cantidad de elementos prohibidos.

La causa se inició a partir de la sospecha de que mercadería destinada a los internos, como alimentos y otros insumos, no era distribuida correctamente, sino que terminaba en manos de un interno apodado “El Tano”, quien manejaría la venta dentro del pabellón.

Fuentes le indicaron a la Agencia Noticias Argentinas que en ese sector se comercializarían distintos productos, incluyendo cigarrillos, alimentos e incluso sustancias prohibidas como droga y alcohol, lo que configura un presunto mercado ilegal con posible connivencia de autoridades penitenciarias.

Con los datos obtenidos, se concretó un allanamiento y, de acuerdo con lo que consta en el acta oficial, participaron funcionarios judiciales, oficiales de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) y peritos de Policía Científica. El operativo incluyó una requisa celda por celda y el secuestro de una enorme cantidad de elementos prohibidos.

En el operativo se incautaron más de un centenar de celulares, notebooks, computadoras, routers, dispositivos de almacenamiento y hasta equipos de conexión a internet, incluyendo amplificadores de señal. También se hallaron consolas de videojuegos, cigarrillos en grandes cantidades y distintos elementos utilizados para la comercialización interna.

La causa, caratulada como “Marchessi Cristian y otros s/ denuncia”, también pone bajo la lupa a personal jerárquico del penal, incluyendo responsables de depósitos y autoridades de la unidad, quienes estarían involucrados en el desvío de mercadería.

La investigación cuenta con la intervención del Juzgado de Garantías N°5, a cargo de la jueza Marcela Garmendia, la magistrada avaló los planteos hechos por la fiscal. El operativo se extendió durante varias horas y finalizó con el secuestro de todos los elementos de interés, que fueron trasladados a sede judicial para su análisis.

Fuentes del caso indicaron que en las próximas horas podrían surgir nuevas medidas, imputaciones e incluso detenciones, en el marco de una causa que podría tener un fuerte impacto institucional dentro del sistema penitenciario bonaerense. (NA)

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