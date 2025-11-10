Investigan si hubo una discusión previa al trágico accidente en Azul que le costó la vida a un motociclista

Un trágico siniestro vial conmocionó este sábado a la ciudad de Azul. Un motociclista perdió la vida luego de ser embestido por un camión en calle España, entre las avenidas Mitre y Belgrano.

La víctima fue identificada como Diego Maximiliano Marianache, de 46 años. Circulaba a bordo de una Motomel 150 cc cuando, por causas que aún se intentan determinar, fue alcanzado por un camión grúa Iveco Daily 70-16, conducido por Miguel José Mele, de 58 años.

De acuerdo con las primeras pericias, el vehículo de mayor porte habría invadido el carril y arrastrado al motociclista hacia la vereda, donde terminó golpeando contra un árbol. Marianache murió en el acto a raíz de las graves lesiones sufridas.

El hecho generó una gran conmoción entre los vecinos que presenciaron la escena. En el lugar trabajó personal policial y de emergencias, mientras la UFI N°2 del Departamento Judicial de Azul investiga las circunstancias del hecho, caratulado como “homicidio culposo”.

