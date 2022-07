Iorio deberá pagar 220 mil pesos y no dispondrá de su licencia por dos años

Carlos Salgado, titular de uno de los Juzgados de Faltas de Bahía Blanca, se refirió al incidente protagonizado por el músico de metal, Ricardo Iorio, que chocó ayer un árbol en 11 de abril al 500 de esa ciudad, conduciendo su camioneta 4×4 bajo los efectos del alcohol y las drogas.

“El procedimiento, que fue llevado adelante por el personal de Tránsito, establece que se le retenga la licencia a Iorio, además del secuestro del vehículo”, aclaró Salgado, en declaraciones radiales.

Y añadió que “luego empieza a correr la puesta en marcha del procedimiento administrativo. La persona como cualquier vecino que se somete al proceso de alcoholemia puede venir a solicitar la restitución, se le pone una fecha de audiencia para su descargo, luego se define la multa y el tiempo en el que tendrá retenido su carnet”.

“Si Iorio paga los 109 mil pesos por la alcoholemia y otro número idéntico por el Dräger Test positivo, si bien se llevará su camioneta, no podrá disponer de su licencia, en principio por espacio de 24 meses”, resaltó el magistrado, en otro tramo de su testimonio radial.

Asimismo, advirtió que “el pago de la multa está sujeto al procedimiento, solo abona los gastos administrativos para recuperar su unidad. Cuando son faltas gravísimas, es muy difícil que el infractor consiga una financiación. Si no paga, hay procedimientos que incluyen un embargo para lograr el cobro del dinero”.

“Actuamos con la información que nos proveen los agentes de control de tránsito urbano. Preocupa muchas veces la inconsciencia de las personas que circulan, poniendo en riesgo la seguridad física de muchas personas, periódicamente hay gente que choca autos estacionados o postes. Si alguien bebe, no tiene que conducir”, concluyó.

