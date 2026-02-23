(audio) Isis debe recaudar más de 3 millones para las prótesis de su madre

23 febrero, 2026 8

Una joven empezó una campaña para recaudar fondos y colocarle una prótesis a su madre, accidentada el pasado viernes luego de ser chocada por un auto.

Su hija Isis Walkiria, impulsora de esta campaña en conversación con LU 24 hizo referencia al estado de su mamá y dijo “hable hoy con ella, justo estaba desayunando, mi madre iba cruzando la Av. San Martín desde Azcuénaga cuando fue impactada por un auto que no la vio”.

“Mi madre salió lastimada de la pierna derecha, tiene el Fémur y la Tibia quebrada debe ser intervenida quirúrgicamente colocándole una prótesis, el inconveniente surge ante la falta de respuesta del hospital y ni del conductor del auto”, explicó.

“Debemos recaudar 3 millones 600 mil pesos, para las dos prótesis contamos con un alias 48874887 a nombre de Isis Walkiria Graziani Jal y en paralelo empezamos con una rifa”, concluyó.

Volver