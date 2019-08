Jesús González y el robo de armas: “me hicieron inteligencia”

Jesús González trabaja en un supermercado de esta ciudad desde su apertura, hace varios años. Es instructor de tae kwon do y está autorizado para portar armas. Este sábado, minutos después de que saliera de su casa, en Ituzaingó 585, para ir a su trabajo, desconocidos forzaron la puerta de acceso y se llevaron únicamente las armas que había en el interior de la vivienda, valuadas en unos 500.000 pesos. Entrevistado por LU 24, aseguró que “me hicieron inteligencia para conocer mis horarios, porque salí y enseguida entraron. Me avisaron que me habían abierto la casa cuando estaba trabajando”.



Los desconocidos no causaron desorden ni robaron ningún otro elemento. Fueron directamente a la Bersa TPR 9, Bersa Thunder pro, Bersa Thunder 40, Kit Roni Bersa, carabina calibre 22 marca FM y una escopeta táctica Uzkon BR 99, todas con su correspondiente documentación. “No soy muy sociable en ese sentido, a mi casa no entra mucha gente. Pero ya se sabe cómo son las redes sociales, quizá uno le dijo a otro, y ese a otro, y así”, admitió, ante la evidencia de que los autores del hecho conocían previamente la existencia de estos elementos en la vivienda. De hecho, según relató, “no se llevaron ninguna otra cosa, ni los cigarrillos que tenía sobre la mesa, ni los televisores”.

“Son armas que están totalmente en regla así que la única posibilidad es que las usen para robar. Lo que pasa es que eso es un problema de la seguridad que tenemos en Tres Arroyos, que vivimos cada día peor. Hice la denuncia pero hasta ahora no pasó nada. Y va a quedar en la nada”, advirtió, con amargura.