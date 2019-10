Jornada a campo de IPCVA en Coronel Pringles

El próximo jueves 24 de octubre de 2019, desde las 8:30, el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA) realizará una nueva jornada a campo en el establecimiento "Ave María" de Coronel Pringles.



Jorge Grimberg, consejero de CRA en IPCVA, explicó que se contará con la participación del INTA e incluirá un nutrido cronograma de disertaciones técnicas y dos salidas a campo: "Estrategias para la implantación de pasturas" y "Manejo de cargas en pasturas consociadas".

Algunas de las disertaciones serán sobre: "Perspectivas del mercado interno de carne vacuna", a cargo de la licenciada Eugenia Brusca. Y "Presente y futuro del mercado internacional de carne vacuna" por el médico veterinario Jorge Torelli.

También, el veterinario Pedro Steffan abordará la "Parasitología y enfermedades parasitarias"; y el ingeniero agrónomo José I. Arroquy, explicará el manejo de la alimentación en cría. A su vez, el ingeniero Paulo Recavarren, desarrollará lo relativo al manejo de recursos forrajero en cría, sorgos en pastoreo diferido.

“Son todos temas muy interesantes, están todos los productores invitados”, destacó Grimberg.

Como todas las actividades que lleva a cabo el IPCVA, la entrada será libre y gratuita pero con cupos limitados. Para mayor información llamar al 011 5353-5090 o ingresar a www.ipcva.com.ar. No se suspende por lluvia.

“La situación es complicada”

Al referirse a la situación de la ganadería en el sudoeste bonaerense, Grimberg aseguró que “el estado de la hacienda no es el mejor. La situación es complicada, por eso esta lluvia es una bendición, estábamos con cuatro meses sin agua”.

“Esperemos que cambie el clima porque se acabaron todas las reservas. Los servicios, con el estado que tiene la vaca hoy, van a estar complicados. Lo único que podemos esperar es que siga lloviendo y que podamos hacer pastura de verano para poder recuperar el estado corporal de la hacienda”, agregó.

“Los valores están estables hace rato”

En cuanto a los valores, dijo que “están estables hace rato”, mientras que sobre la exportación reflexionó que “si uno traslada el pecio que se vendía antes de la última devaluación, de casi el 50 por ciento, la industria no ha derramado lo que en realidad debería hacerlo”, finalizó.