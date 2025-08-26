Jornada de Capacitación en Investigación Criminal aplicada a Estafas Virtuales
La Mesa Municipal de la lucha contra el Ciberdelito, invita a participar en la Jornada de Capacitación en Investigación Criminal aplicada a Estafas Virtuales y recepción de denuncias, la cual será dictada por el Director Investigaciones Criminales de la Subsecretaría de Planificación e Inteligencia Criminal, Ing. Ariel Ferreyra.
La misma tendrá lugar este miércoles a las 18:00 en el aula 106 de CRESTA, y está dirigida a prestadores de Servicio, fuerzas de seguridad y operadores judiciales.