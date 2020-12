José Luis Agüero: “Policía se nace y nunca se deja de serlo”

El Comisario Mayor José Luis Agüero, quien hace ocho meses se retiró luego de desempeñarse en nuestra ciudad, distritos vecinos y en la Superintendencia de Seguridad Sur, dijo a LU 24 encontrarse “en otra etapa de la vida, pero nunca dejando de lado lo que es la institución y la Policía”.



Agüero repasó diversos aspectos, vinculados fundamentalmente a los tiempos actuales, y, en el Día de la Policía, dijo que “la pandemia ha sorprendido, no solamente a la institución policial sino a quienes directa o indirectamente, se encontraban ligadas a la salud, lo que ha sorprendido incluso a los mismos familiares, e implica un afecto al que no estábamos acostumbrados a que nos ocurriera”.

“Mi esposa aun esta en actividad, con mucho cuidado, tenemos en la familia personas de riesgo pero gracias a Dios y al cuidado no hemos tenido ningún tipo de riesgo, es complicado para los nenes también, tratando de sobrellevarla, de que esto pase y arranquemos el 2021 con otra perspectiva y otro aliento en relación a lo familiar y esta pandemia que nos cambió realmente la vida no solamente a mi sino a los argentinos y a todo el mundo”, agregó.

“Me he dedicado a la familia”

José Luis Agüero dijo además que “hubiera querido hacer otras cosas, he tenido un par de ofertas laborales, pero me he dedicado a mi familia; el año pasado a fines de año falleció mi madre, por lo que estuve algunos meses con algunos problemas que me afectaron, y cuando quería empezar a salir vino la pandemia, así que estoy disfrutando la familia, los nenes, y vamos a seguir luchándola”.

“Me siguen consultando”

No puede despegarse ante las consultas que le realizan: “sigo conectado porque tengo muchos amigos dentro de la institución y siempre me están avisando o consultando de algo; mucha gente sabe que me retiré pero igual me llaman por algún tipo de consulta o de trámite. Los contactos uno no los pierde, sigue conectado, obviamente desde afuera pero dando una mano como corresponde, sin interferir”, dice.

“Es difícil el tema de la Policía, de tratarlo, de tener un buen plan de seguridad, de conformar una buena relación con los barrios, con la gente, siempre lo dije estando en mis destinos: a la Policía quien la mantiene y la ayuda a desarrollar su trabajo es la gente, por lo que hay que producir el acercamiento, con los foros barriales, donde uno se entera de la problemática de cada lugar para ir mejorando para dar respuestas a las víctimas a través de la institución”relató.

“Policía se nace y nunca se deja de serlo”, me decía mi primer Comisario allá por los ´90, por lo que uno más allá de estar retirado sigue apostando y queriendo a la institución por lo que uno quiere que la gente salga bien y se sienta apoyada; la Policía no se compra, se hace, entonces no es ni de un sector ni del otro, pertenece a la sociedad, a la gente, que la necesita, de esa manera se va creciendo como funcionario, con voluntad, con riesgo, con vocación de servicio, lo peor de todo es hasta la perdida de la vida, con todo lo que pasa alrededor, a ellos tenemos que homenajear, a sus familiares que ya no los tienen. En mis 32 años he tenido la desgracia de despedir a algun compañero y un honor de escoltarlo hacia la eternidad y uno ve ahí el sufrimiento de los compañeros, de los amigos y la familia”, afirmó.

“Me siento orgulloso de haber conducido esta fuerza en esta región, la cual me dio muchas alegrías, amigos, compañeros y principalmente el afecto de la sociedad”, finalizó.

