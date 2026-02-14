Joven de 20 años murió al chocar de frente contra una camioneta

14 febrero, 2026 2.528

El fin de semana largo comenzó con un accidente fatal en Ruta 2. Un joven de 20 años, identificado como Sebastián Traverso, murió después de perder el control de su auto y chocar de frente contra una camioneta.

El incidente ocurrió a la altura de la localidad de Castelli, en el kilómetro 191 sentido a Mar del Plata. Los dos ocupantes del otro vehículo sufrieron heridas de distinta consideración y tuvieron que ser trasladados a un centro de salud.

Según las primeras averiguaciones, Traverso manejaba una camioneta Ford Eco Sport cuando por razones que aún se investigan, cruzó de carril y chocó de frente contra una Toyota Hilux.

En la camioneta viajaban dos ocupantes en sentido a la costa atlántica. Las tres personas involucradas en el hecho fueron asistidas por personal de emergencias y luego trasladadas en ambulancias hacia el Hospital Dr. Ramón Carrillo de Castelli.

Una vez allí, los profesionales constataron la muerte del joven de 20 años, mientras que los ocupantes de la Hilux, cuya identidad no trascendió, presentaron lesiones de distinta consideración y fueron atendidos por los médicos.

El hecho provocó la reducción de la calzada durante esta mañana, en el primer día del fin de semana largo por los feriados de Carnaval. En el lugar trabajó personal de Aubasa, Bomberos de Castelli y ambulancias del Hospital de Castelli.

El hecho fue caratulado como “homicidio culposo” y la investigación quedó en manos de la fiscalía de Castelli, a cargo de Bruno Hermosa.

con información de tn.com.ar

Volver