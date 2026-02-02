Joven de Tres Arroyos muerto al volcar viniendo de Claromecó

Un joven de 29 años, oriundo de Tres Arroyos falleció esta madrugada tras volcar con su auto viajando de Claromecó para reunirse con sus amigos.

Salió a la una de la madrugada y como habían pasado varias horas y no acusaba llegada, su madre avisó a la Policía.

Comenzaron a patrullar la ruta y en el Km 8 de la 73 encontraron volcado en auto en el interior del camp, en el que se transportaba, un Peugeot 208. Junto al rodado hallaron el cuerpo sin vida de su único ocupante, el que había sido despedido.

Trabajó en el lugar la Policía Vial, la Patrulla Urbana de Claromecó y los peritos de científica.

Interviene la Fiscalía de turno en un expediente caratulado muerte en accidente y se llevan adelante todos los pasos de práctica en estos casos, par anoticiar a los familiares.

