Joven denuncia Violencia de Género y pide justicia

14 marzo, 2026 1.518

Una joven de 19 años denunció ser victima de violencia de género. Se trata de “I”, quien visitó los estudios de LU 24 y pidió que la Policía y Justicia intervengan rápidamente.

En primer lugar, dijo: “esto sucedió a las 2 de la mañana, fuimos con mi ex y una amiga a tomar algo, cuando volvimos le mencioné que iba a quedarme a dormir con ella, se fue al rato volvió y quiso obligarme a irme con él”.

“Al negarme, se acercó, me agarró del brazo, tirándome al piso y luego me pegó dos patadas en la cara. Al ver esto, mi amiga reacciona, diciéndole que se vaya, antes de irse me insultó”, contó.

Luego, aseguró que “en un primer momento fuimos a la Comisaría, nos mandaron al Hospital Pirovano, volvimos a la Comisaría de la Mujer y nos tomaron la denuncia”.

“Nadie merece vivir esto, debemos usar el diálogo antes de llegar a los golpes, yo confiaba en él, nunca esperé ni imaginé esto, no solo son los moretones sino también el miedo que tengo ahora”, reflexionó.

“De mi parte, soy una chica que va de su casa al trabajo o viceversa, estuve siempre con él y creo que nunca le di ningún motivo para llegar a esto”, aseguró. Además, mencionó: “entendí que la Policía no puede hacer nada, nos dan muchas vueltas, no comprendo, esperan a que me mate para hacer algo”.

“No vi venir está situación, pensé que solo terminaría en gritos, no podemos permitirle a una persona que dice amarnos, nos pegué, le pedimos a la Policía que haga su trabajo”, enfatizó.

“Lo único que me dijeron es que me vaya a mi casa, yo tengo miedo, hoy tendría que estar en mi trabajo, pero no me aminé a ir por miedo a que aparezca, esto debería ser al revés, creo que la Justicia está mal porque con un botón antipánico o una restricción no alcanza ya que hasta la llegada del patrullero él ya me mató”.

“Pido justicia, no quiero volver a la Comisaría, solo vivir tranquila y que sepan que él no es quien dice ser. También lo viralicé en Instagram y Facebook”, aclaró.

“Les pido a todas las chicas que no permitan que ningún hombre las golpee, si llegan a eso váyanse, no se queden por miedo o amenazas”, concluyó.

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