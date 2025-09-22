Juan Apolonio: “Podemos decir que los jóvenes se comportaron muy bien”

22 septiembre, 2025 0

El secretario de Seguridad de Tres Arroyos, Dr. Juan Apolonio, realizó en dialogo con LU 24, un balance altamente positivo de los festejos por la primavera que se extendieron durante los últimos días en Claromecó y otras localidades del distrito.

A pesar de la lluvia que marcó el fin de semana, los jóvenes participaron masivamente de las actividades y eventos privados, sin que se registraran incidentes relevantes. “Podemos decir que los jóvenes se comportaron muy bien, comparado con el año pasado vimos menos consumo de alcohol en la vía pública y no se detectaron casos de intoxicación”, destacó Apolonio.

El funcionario subrayó el trabajo conjunto entre las distintas áreas municipales, en especial el área de Juventud, que durante las semanas previas llevó adelante charlas en las escuelas para concientizar a los adolescentes sobre la importancia de disfrutar de manera responsable.

Asimismo, remarcó que no se registraron accidentes de tránsito durante los festejos, a pesar del intenso movimiento de vehículos. Comerciantes y familias también valoraron el clima de tranquilidad y la ausencia de episodios de violencia.

Por otro lado, Apolonio informó que la línea 147 funcionó “a pleno” durante el temporal del fin de semana, centralizando reclamos y emergencias. “De esta manera podemos optimizar recursos humanos y logísticos, evitando la superposición de tareas entre las distintas reparticiones”, explicó.

Finalmente, el secretario resaltó la colaboración de la comunidad y de los organismos de control: “Estamos más que satisfechos con el resultado de este operativo, fue un trabajo en conjunto que permitió que los festejos se desarrollaran de la mejor manera”.

Volver