Juan Apolonio: “Queremos concientizar a los más jóvenes de nuestra sociedad”

El Secretario de Seguridad Juan Apolonio en diálogo con LU 24 respondió todas las dudas y preocupaciones que surgen en nuestra sociedad.

Apolonio dijo “desde diciembre del año pasado están funcionando las foto multas en la ciudad y desde enero a junio se labraron más de 2700 infracciones, en los cuatros puntos ubicados en: Av. Belgrano y Ruta 228, Av. Rivadavia al 200, Av. Moreno al 500 y Av. San Martín al 700”.

“Una foto multa se generará por pasar un semáforo en rojo, invadir la senda peatonal, a futuro queremos incorporar por el uso de celular y cinturón de seguridad. Asimismo, notamos que las personas usan el Cinturón tanto el conductor como sus acompañantes”, afirmó. Y aseguró “en el pasado, tuvimos que lamentar muertes por no usarlo correctamente, debemos tomar conciencia con estas cuestiones para circular con más seguridad por la ciudad·.

Luego, aclaró “no solo quienes manejan un auto usan el teléfono también, los que van en moto, bicicleta y caminando están distraídos con el celular en vez de mirar el camino”.

“Otro riesgo es la bicicleta, ya que deben cumplir con las normas de Tránsito establecidas por la ley 24.449 para poner en peligro a terceros, por lo que, no deben andar por la vereda, ni en contramano”.

Más Seguridad en la ciudad

A su vez, Apolonio mencionó que “a partir de las 11:00 inauguraremos un nuevo puesto de control ubicado en Ruta 228 y Monteagudo, desde hace un año venimos trabajando a la par con el Área de Bromatología, haremos controles permanentes a los automovilistas que circulen por la zona”.

Concientizar a los más chicos

“Desde que empezamos con este plan integral para Tres Arroyos, nos dimos cuenta de que debíamos hacer hincapié en los más chicos, para cuando lleguen a manejar su auto sepan las normas”, afirmó.

“Por tal motivo, la Doctora Paz, López Peralta visitó 16 escuelas y selecciono a cuatro jóvenes para representar a sus instituciones en las olimpiadas de Seguridad Vial a realizarse el próximo lunes desde las 11:00 en el Polideportivo Municipal”, contó

“Agradecemos a la Perseverancia por donar ocho bicicletas a sortear, además el primero se llevará un televisor con un proyector y el segundo lugar un televisor”, expresó.

“Finalmente, ante la falta de trabajo en las escuelas sobre Seguridad y normas de tránsito, tuvimos que hacer un esfuerzo para concientizarlos”.

