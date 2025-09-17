Juan Apolonio y el operativo especial por el Día del Estudiante en Claromecó

Con motivo de los festejos por el Día del Estudiante, la Municipalidad de Tres Arroyos dispuso un amplio operativo de seguridad en Claromecó, principal punto de encuentro de los jóvenes del distrito. El secretario de Seguridad, Dr. Juan Apolonio, brindó detalles de las medidas implementadas y llamó a la responsabilidad de las familias en un breve dialogo radial con LU 24.

Desde el viernes pasado, cientos de estudiantes, en su mayoría de sexto año, se instalaron en la villa balnearia, donde este fin de semana se concentran las celebraciones. A partir de este miércoles se despliega el dispositivo completo de control, que se mantendrá hasta el domingo.

“El operativo incluye controles en los accesos a Claromecó, con verificación de documentación y mayor presencia de efectivos policiales, patrullería municipal, bomberos y servicios de salud”, explicó Apolonio.

Uno de los principales focos es la prevención del consumo de alcohol en menores. “Si se detecta a un adolescente en estado de intoxicación, primero es trasladado a la unidad sanitaria, se convoca a los padres y se da intervención a la Justicia de Menores y al Servicio Local. El Estado entiende que hubo un descuido por parte de los adultos responsables”, advirtió.

El funcionario subrayó que “Claromecó no es una zona liberada” y apeló a la conciencia de los mayores: “Necesitamos que los padres estén cerca de sus hijos, que los acompañen y no se desentiendan. El Estado municipal va a estar presente, pero también hace falta el compromiso familiar”.

De cara al regreso del domingo, está prevista una cobertura especial en las rutas 73 y 228, además de la tradicional movida en el Parque Cabañas de Tres Arroyos. “Queremos que el lunes estemos hablando de una gran fiesta de los estudiantes y no lamentando hechos que podrían evitarse”, concluyó Apolonio.

