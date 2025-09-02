Juan Apolonio y la importancia del Programa “Ojos En Alerta”

Ojos en Alerta continúa dando grandes resultados en el Municipio, este lunes a la noche una vecina denunció que escucho pasos en el techo de su casa.

Para conocer más detalles de lo sucedido el Secretario de Seguridad Juan Apolonio habló con LU 24 y dijo “luego de la capacitación realizada el jueves, alcanzamos casi los 500 colaboradores, es un número muy importante, los mismos tienen los datos necesarios para informarnos cualquier eventualidad”.

A modo de ejemplo mencionó que “tuvimos muchas situaciones no solo la que sucedió anoche además hay hechos que los sospechosos no llegan a cometer ilícitos, aun así, logramos identificarlos”.

“Para unirse al programa, deben realizar una capacitación de 20 a 30 minutos después, los interesados nos brindan sus datos personales pedidos en el momento, y luego reciben la invitación siendo parte de la red, cada dato enviado por ellos llega directamente a nuestra sala de operaciones”, explicó.

“No importa donde sea nosotros nos acercamos a cualquier sector de la población lo único que necesitamos es: que junten un grupo de vecinos y contar con una pared blanca para enfocar en ese lugar el proyector”, detalló.

“Para los demás ciudadanos cuentan con los números para contar su emergencia al 911 o 147 servicios telefónicos de emergencia, recordó y aseguró “el Programa funciona muy fácil ya que con un simple botón sabemos quien es la persona que necesita ayuda, sino tenemos ninguna información, en primera instancia los patrulleros se acercan a su domicilio”.

“Todos los que deseen participar deben estar atentos a las futuras capacitaciones a informar más adelante, o quienes deseen capacitarse contactarse al 2983 – 431555”, concluyó.

