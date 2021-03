Juan Ouwerkerk consideró alentadora la propuesta para recuperar la agroexportadora Vicentin

Juan Ouwerkerk, presidente de la Cooperativa Alfa, informó a LU 24 su postura favorable con respecto a la empresa agroexportadora Vicentin y al proyecto de conformar una mesa de reestructuración para salvaguardar y relanzar la compañía. Además, agradeció el trabajo realizado por la Sociedad Rural local en cuanto a las estadísticas divulgadas sobre el total de las retenciones y su distribución.

“Nosotros teníamos una creencia muy pequeña, pero lo que hizo ACA con muchas Cooperativas que tenían acreencias con Vicentín, fue muy importante, reconocer el dinero y formar un paquete de deuda para participar de la negociación. Siempre es más fácil, en este tipo de actos, juntar un grupo e ir todos juntos a tratar de recuperar”, aseguró.

En cuanto a los productores locales dijo que: “Yo no tengo conocimiento de que haya conocidos nuestros, existía solo una liquidación final de 200 mil pesos pero ACA se hizo cargo. Había muchas organizaciones que tenían deudas muy grandes, más las que estaban cerca”, además agregó “las cooperativas que no han tenido dificultades se han solidarizado con el resto, lo importante es que siga funcionando”

Cabe recordar que la compañía cerealera se declaró en default hace ya más de un año, cuando alegó estrés financiero y dejó deudas por casi 100 mil millones de pesos. La agroexportadora mencionada, que está instalada en el norte de Santa Fe, mantiene con las cuatro entidades financieras estatales una deuda que supera los 500 millones de dólares.

El estudio realizado por la Sociedad Rural de Tres Arroyos

En la mañana de este martes la Sociedad Rural de Tres Arroyos, en conferencia de prensa, divulgó una serie de estudios y estadísticas que dieron cuenta del total de dinero abonado en retenciones, y cómo es absorbido en su mayoría por el gobierno nacional y no es destinado a nuestro distrito.

Ouwerkerk dijo: “Realmente es un número que impacta muchísimo, me parece un buen trabajo de la Sociedad Rural, del dinero que se va del distrito y a veces nunca viene nada”, en tanto consideró que “sería interesante saber cuánto aportan las pymes y las industrias, no solo paga el campo, sino que desde el kiosquero al monotributistas también pagan”.

El estudio resaltó que con lo que se abonada de retenciones, en promedio son 3 veces y medio el presupuesto municipal, y 9 veces y medio el presupuesto del Hospital.

“Va todo al ombligo del país, que es la Capital Federal, y muy poco se aporta para el interior”, concluyó.

