Juan Ouwerkerk: “el paro en los puertos complica al productor y frena la entrada de divisas”

21 diciembre, 2020

El paro en los puertos agroexportadores y en las plantas aceiteras y de procesamiento de granos oleaginosos, que comenzó en las terminales de Rosario y alrededores y ahora ya mantiene paralizados también a los puertos de Necochea y Bahía Blanca, trae múltiples inconvenientes, según indican distintos actores involucrados con la comercialización de granos. Juan Ouwerkerk, presidente del Consejo de Administración de la Cooperativa Alfa, aseguró que “en principio no se puede mandar mercadería a los puertos y hay que almacenar todo en silos bolsa y en las cooperativas, y esto, además de una complicación logística, genera una pérdida impresionante para el país. En el Gran Rosario hay 130 barcos esperando ser cargados, y haciendo un número por arriba cada uno carga unas 40.000 toneladas, con lo que son unas 5.200.000 toneladas que no se están cargando y se pagan multas de un dólar por tonelada diario por no cargar en tiempo y forma. Además, esa mercadería vale unos 1000 millones de dólares que no están entrando al país en un momento en que los dólares son necesarios para que la economía pueda, al menos, carretear”. Hoy habría intentos, por parte del Gobierno, por destrabar la situación.

Respecto de la afectación que la medida de fuerza trae a la cooperativa en particular, Ouwerkerk destacó que “la capacidad de almacenamiento nuestra nos ha permitido transitar esto sin complicaciones logísticas, pero el problema económico es para el productor, porque si no tiene posibilidad de hacer silo bolsa, tiene que mandar la mercadería a la cooperativa y de allí al puerto, por lo que se le encarece el flete. Además, la multa que los exportadores tienen que pagar a los barcos por no cargarlos, más tarde o más temprano se cargará a los productores”.

Una cosecha muy buena

Finalmente, celebró que en esta situación complicada haya buenas noticias en cuanto a la cosecha en Tres Arroyos, al que definió como “un paraíso al lado del resto del país”, con muy buenos rendimientos en cebada –algunos de hasta 8000 kilos por hectárea- y buenas perspectivas para la gruesa también.

