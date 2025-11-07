Juárez: Allanan viviendas por robo en un campo en Tedín Uriburu

7 noviembre, 2025 117

Este jueves por la tarde se realizaron allanamientos en el marco de la investigación por un robo cometido en un establecimiento rural en cercanías de Tedín Uriburu, en el partido de Benito Juárez.

Según cita elfenix.com, el procedimiento estuvo a cargo de personal de la Subdelegación Departamental de Investigaciones en Función Judicial Benito Juárez juntamente a personal de la Sub DDI Tandil, Comando de Prevención Rural Benito Juárez y Estación Comunal de Policía, sobre viviendas situadas en Estación López y en calle Gral. Paz entre Roldán y San Antonio de la ciudad cabecera.

El trámite fue ordenado por el Juez de Garantías en Turno del Departamento Judicial Azul, en el marco de la causa caratulada “ROBO” de trámite ante la Ayudantía Fiscal UFI Nro. 11 Departamento Judicial Azul, sede Tandil.

Luego de arduas tareas investigativas llevadas a cabo se estableció la autoría del hecho por parte de un sujeto, mayor de edad, oriundo de Benito Juárez, a través del cotejo de las huellas halladas en el campo.

En los objetivos allanados se recuperaron varios elementos sustraídos en el lugar, los cuales fueron reconocidos por la víctima.

Se continúa con la investigación y asimismo la Fiscalía interviniente ordenó la notificación de la formación de una causa para con el imputado en el hecho.

Volver