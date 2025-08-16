Juárez: choque y vuelco frente al Corralón Municipal

16 agosto, 2025

En Benito Juárez, y por causas que deberán resolverse, este viernes poco antes de la medianoche, se registró un choque entre dos vehículo: Renault 12 y un Ford Focus en la esquina del Corralón Municipal, Belgrano y Labriola.

Como consecuencia del impacto, el R12 volcó en medio de la calle.

Ambos conductores fueron trasladados al hospital Eva Perón, donde recibieron atención médica por parte de la Dra. Dora Nogués quien dictaminó que Nicolás Vega, de 22 años y conductor del vehículo volcado, recibió traumatismo de cráneo, escoriaciones en manos, escoriación en zona inguinal izquierda, y fue dado de alta. Por su parte quien guiaba el Focus, Matías Palleiro , de 42, resultó ileso.

En el lugar se solicitó la presencia de Personal de Policía Científica y también se solicitó filmación de cámaras de Monitoreo Municipal.

A raíz del hecho se instruye causa caratulada “Lesiones culposas” con intervención del Sr. Agente Fiscal, titular de la UFIJ 2, Dr. David Carballo, e injerencia Ayudantía Fiscal de Benito Juárez, dependientes del Departamento Judicial de Azul.

Fuente y fotos: elfenixdigital.com

