Juárez: confirman que el cuerpo hallado es el de Miguel Macchi y que murió por causas naturales

28 julio, 2021 Leido: 1526

Amigos y familiares de Miguel Macchi certificaron que los restos encontrados en un potrero de un establecimiento rural lindero a la ruta 74, mano derecha en el sentido Juárez-Tandil, se trata del hombre de 39 años que era buscado desde el 3 de julio.

Familiares de Miguel, que se trasladaron desde Necochea, en principio se mostraron disconforme con la investigación pero luego aceptaron el resultado de la autopsia del médico forense Dr. Hernán Musciatti, que dictaminó que el deceso fue por “muerte natural”.



Asimismo agradecieron a todo el personal policial y a las personas que se preocuparon por buscarlo, disponiéndose a efectuar un velatorio de 2 horas y luego inhumar sus restos en el cementerio de esa localidad. No obstante manifestaron su voluntad que se siga investigando y no se cierre la causa.

En tanto que el Subcomisario Fernando Roldán, Jefe de la Estación Comunal, informó que junto a otro personal policial participaron de la autopsia y que el forense dató la muerte aproximadamente al momento de la desaparición de Macchi, determinando que el fallecimiento se debió a causas naturales, “ad referéndum de pericias posteriores, pero sin indicios de una muerte violenta, que el faltante de piezas es post mortem o producto de carroñeros y animales de la zona”.

Además sostuvo que las pericias de Científica indican efectivamente que murió en el lugar donde fue hallado, que no se encontraron las zapatillas pero si otras prendas a unos 15 metros del cuerpo y agregó que la Fiscalía decidirá si se sigue con el rastrillaje en busca de más pruebas.

Por otra parte, los uniformados señalaron que la investigación deberá seguir su curso para esclarecer como Macchi llegó a este lugar, y las cuestiones psicológicas y familiares “todo es motivo de investigación. Hay cuestiones que corresponden a la Fiscalía”. La causa que en principio era Averiguación de Paradero, ha sido recaratulada como Averiguación de Causales de Muerte, a cargo de la UFI N°2.

Fuente y Foto: El Fénix Digital.

