Juárez: Motociclistas imputados por agredir a policías en la vía pública

20 octubre, 2025 0

Este domingo, en horas de la tarde, y según informa el portal elfenixdigital, se produjo un violento incidente en Benito Juárez, entre dos motociclistas que fueron interceptados en la vía pública y la policía, con el saldo de tres oficiales que resultaron con diversas lesiones.

El hecho se produjo en proximidades del Parque 9 de Julio, en calle Chacabuco y De los inmigrantes, cuando fue interceptada una moto Honda Invicta de 250 cc., con dos sujetos a bordo.

La crónica indica que éstos se tornaron violentos, arrojando golpes de puño contra los efectivos, e incluso uno de ellos recibió el impacto de una botella, lo que dio inicio a un forcejeo, momento en el cual una de las oficiales cayó al piso., luxándose la rodilla, según el informe médico.

A su vez, para con los dos oficiales que forcejearon con los motociclistas, el diagnóstico fue de escoriaciones y hematomas en mano y brazos.

Fueron aprehendidos en el lugar y se instruyó una causa por “Resistencia a la Autoridad-Lesiones Leves- Desobediencia- Atentado contra la Autoridad”, a disposición del Dr. David Carballo, titular de la UFI2, subrogado por el Dr. Adrián Peiretti, con intervención de la Ayudantía Fiscal de Benito Juárez.

Luego de cumplimentarse los recaudos legales, quedaron en libertad.

