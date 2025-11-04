Juicio en Bahía Blanca a comerciante chino: “No entiendo”

4 noviembre, 2025 0

Una situación inusual se vivió en Bahía Blanca en el Juzgado Correccional Nº 1, a cargo del juez Gabriel Giuliani, donde debe tener lugar el juicio para analizar la conducta de Xiling Jiang alias “Leo”, quien está acusado de abusar a través de tocamientos de tres empleadas de su supermercado céntrico.

El fiscal Diego Torres expuso que “el defensor se comprometió en la audiencia preliminar a ofrecer un traductor oficial para esta instancia. Para la indagatoria hubo un profesional matriculado que fue requerido a la Procuración General y se lo consiguió rápidamente. Ahora, queda todo a consideración del juez”.

“Nosotros tenemos el caso preparado y a los testigos convocados. Parecería que todo esto es una estrategia de la defensa, más allá de las consecuencias que debería asumir por esta inconducta porque está por escrito aquel compromiso”, apuntó Torres.

A su turno, el doctor Juan Ignacio Vitalini, que patrocina a “Leo”, dijo: “Trajimos a una persona que habla el idioma, pero no es un traductor oficial con título. Es una mujer que puede ser intérprete, aunque sin matrícula, vive hace unos 10 años acá. Quedará a criterio del Señor Juez si se puede llevar adelante el debate oral”.

