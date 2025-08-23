Juicio por jurados: Declararon culpables a dos chavenses

Dos individuos oriundos de Gonzales Chaves fueron declarados culpables del delito de robo triplemente agravado por el uso de arma, por su comisión en poblado y en banda y por la participación de un menor de edad.

El juicio por jurados se desarrolló durante dos jornadas y se juzgó la responsabilidad de un hecho ocurrido en Adolfo Gonzales Chaves en agosto de 2024, donde tres sujetos (uno menor de edad) sustrajeron una moto a un joven de esa localidad, utilizando un arma blanca para cometer el ilícito.

Luego de la audiencia de cesura se conocerá la pena que deberán afrontar Thiago Brown de 19 años y Diego Márquez de 22.

La jueza del Tribunal Oral Criminal de nuestra ciudad, Dra. Agustina Cedeira es quien lleva adelante el caso.

