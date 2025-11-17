Jujuy: Motociclista chocó en medio de la ruta por culpa de una tanga voladora

Un hombre sufrió un accidente cuando manejaba su motocicleta por la ruta camino a San Pedro de Jujuy y una tanga voladora le aterrizó en la cara y le impidió mirar el camino. Sólo sufrió heridas leves, pero mientras tanto la dueña de la prenda íntima no aparece.

La secuencia fue registrada durante un día de viento particularmente fuerte y persistente en la provincia de Jujuy, donde medios locales reportaron que el motociclista andaba sin casco y además derrapó al ser derribado de su vehículo por la tanga voladora, y rozó el pavimento varios metros hasta quedar tendido en la banquina.

La prenda en cuestión es color violeta y se sabe de su origen es que voló desde el tendero de una casa cerca del lugar del accidente.

Aunque no sufrió heridas graves, el motociclista fue internado de urgencia en un hospital local para confirmar que su estado de salud sea bueno. El hombre se llevó un susto más grande por la prenda que se estrelló contra sus ojos que por el raspón contra la ruta.

