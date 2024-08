¿Junta Provincial de Granos?: “Es totalmente innecesario”, afirmó Ouwerkerk

A través de un comunicado firmado por 16 Sociedades Rurales nucleadas en la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP), productores bonaerenses advierten sobre la intención del gobernador Axel Kicillof de crear un ente similar a una Junta Provincial de Granos.

La advertencia se deriva a raíz de la situación que atraviesa el puerto de Quequén ya que finaliza la concesión del operador luego de tres décadas, y las entidades sostienen que se pretende intervenir en la comercialización de granos.

“Es algo totalmente innecesario, una desprolijidad más”, afirmó a LU 24 Juan Ouwerkerk, director titular del Consorcio en representación de CONINAGRO.

“No hay precedentes de que en algún puerto un municipio o provincia tenga un cupo para elevar granos per sé. De eso se encargan los exportadores. El Estado debe cumplir otras funciones: brindar, seguridad, salud, educación”, sostuvo.

Ouwerkerk refirió a “los antecedentes nefastos cada vez que el Estado intervino los mercados de granos”. En ese sentido, manifestó que “uno no deja de pensar que por ahí pueden tener buenas intenciones, pero después puestos en práctica se transforman en cosas nefastas para la producción, incluso el ONCA terminó con gravísimos casos de corrupción. De nuestra parte no vemos ninguna necesidad que intervenga en este tipo de negocios”.

“Ya le anticipé a la Presidenta del Consorcio que desde la producción primaria nuestro voto respecto a este párrafo será negativo, aunque no tenemos el pliego en mano todavía como para analizarlo, lo estamos esperando con ansias”, añadió.

“El tema es que a Terminal Quequén se le vence la concesión en noviembre y si no se le da una nueva prórroga o este pliego no se aprueba rápidamente estaría dejando de operar justamente antes de la cosecha que es cuando más necesitamos que opere”, concluyó.

Las sociedades rurales que emitieron el comunicado son las de: Ayacucho, Mar Chiquita, General Guido, General Madariaga, Lobería, Mar del Plata, Benito Juárez, Balcarce, General Alvarado, Tandil, Gonzales Chaves, Maipú, Necochea, Rauch, General Lavalle y San Cayetano.

“La Presidenta dijo que no estaba en el ánimo del Gobernador dar una nueva prórroga, a lo cual le manifesté que no la estaba proponiendo, pero sí que la vayan teniendo en cuenta porque no creíamos que el nuevo pliego esté en funcionamiento antes de que se venza los días que tiene Terminal Quequén todavía por operar”.

