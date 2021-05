Kormann: “Se ve que la gente ha tomado conciencia, hubo muy poca circulación de personas”

23 mayo, 2021 Leido: 0

Fabián Kormann, Subcomisario y Jefe de la Estación Policial de Tres Arroyos, dio detalles a LU24 sobre cómo fue el operativo policial que se desarrolló durante la madrugada de hoy, en cumplimiento a las nuevas disposiciones de aislamiento.



“Ha estado muy tranquilo y con poca circulación de personas, se han desarrollado distintos operativos en conjunto con los móviles pertenecientes a la Secretaría de Prevención Ciudadana, como así también los de Patrulla Rural y Gendarmería. La primer noche culminó con el resultado total de 9 actas e infracciones”, dijo.

“Se ve que la gente ha tomado conciencia, si bien el día estuvo feo y nubloso, la verdad es que hubo muy poca circulación de personas”, agregó.

Nuevas medidas en la dependencia

En cuanto a las medidas sanitarias que toman dentro de su dependencia, Kormann aseguró que realizan charlas continuas sobre los cuidados básicos, el distanciamiento social y la prevención de contagios, no solo para el personal policial sino para todas las personas.

“Concientizar es la directiva que tenemos, en el peor de los casos se trabaja en conjunto con el móvil de Prevención Ciudadana, que pertenece a la Secretaría Municipal, donde se labra la correspondiente acta ante la infracción”, destacó.

“La verdad es que continuamente estoy en la dependencia, trato de certificar que se cumplan las medidas para no tener más aislados”, manifestó.

Al respecto de las medidas que tomaron en la Comisaria tras el hecho ocurrido el 6 de mayo cuando cinco presos escaparon, dijo que “hoy en día, tengo un total de ocho masculinos alojados, se trata de hacer los controles y las requisas con más frecuencia. Así también el diálogo con los detenidos para acudir a cada una de sus necesidades.

“Visitas del exterior no tienen, buscamos tratar de solucionar lo que vayan pidiendo a medida de lo que se pueda, más en las atenciones médicas”, concluyó.

