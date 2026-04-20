La agresión a Marcos Di Palma en Tres Arroyos va a juicio

20 abril, 2026 0

La mañana del jueves 5 de septiembre de 2024, poco antes de las 10, el histórico y excéntrico piloto de Turismo de Carretera Marcos Di Palma cargaba combustible en su auto en la estación de servicio YPF ubicada en la ruta 3 y Vélez Sarsfield, a la altura de Tres Arroyos.

En esas circunstancias coincidió con otro hombre cuyo vehículo, aparentemente, rozó la parte trasera del coche del mediático deportista.

Hubo una fuerte discusión y, de las palabras, pasaron a los hechos.

El otro conductor le habría aplicado un golpe en la boca a Di Palma, lo cual le causó una pequeña laceración en uno de sus labios.

El hecho quedó registrado por las cámaras de seguridad del establecimiento y motivó la denuncia del “Loco”, quien se encontraba en la región porque al parecer tiene parientes tanto en Tres Arroyos como en Adolfo Gonzales Chaves, según publica el sitio lanueva.com

Luego se estableció que el vehículo del otro protagonista tenía dominio registrado en la ciudad de La Plata y se lo pudo identificar a su conductor como Ricardo Miguel Mutti.

La causa judicial avanzó y la jueza Fabiana Brandolín, titular subrogante del Juzgado de Garantías de Tres Arroyos, dispuso su elevación a juicio de la causa a Mutti, por el delito de lesiones leves.

El abogado defensor, Miguel Angel Cravero, interpuso un recurso de apelación en busca de lograr el sobreseimiento de su asistido, pero la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Bahía Blanca acaba de rechazar la medida y disponer que el caso se resuelva en la instancia de juicio.

Cravero planteó que se interpretó de manera errónea la prueba reunida porque, a su criterio, había sido Di Palma el que había originado el entredicho al provocar a su cliente, cuando supuestamente golpeó con un termo su auto y además le impidió que pudiera salir de la estación de servicio.

Citó, en ese sentido, la declaración de una empleada del lugar respecto de la agresión con el termo, como los dichos de la pareja de Mutti, que declaró en el mismo sentido que el hombre.

Por otro lado dijo que su defendido solo empujó a Di Palma, sin aplicarle un golpe, planteando, como alternativa, una legítima defensa al remarcar su pedido de sobreseimiento.

“La agresión sí existió”

Sin embargo, los jueces de la Sala I de la Cámara Penal bahiense, Gustavo Barbieri y Christian Yesari, desestimaron los argumentos del abogado de Mutti.

Explicaron los camaristas que la versión dada por el automovilista y su pareja no es la misma que la aportada por el letrado Cravero, desde que el hombre dijo que no agredió al expiloto, con lo cual no podría existir ningún acto de legítima defensa.

Por otra parte, las constancias de la causa confirmaron que “esa agresión sí existió”.

“Observo que el golpe propinado por el encartado a la víctima Marcos Di Palma no solo se encuentra corroborado por los dichos del damnificado”, sostuvieron los jueces.

Certificado médico

En este punto, destacaron otras pruebas reunidas en el expediente, como el certificado médico, que da cuenta de las lesiones sufridas, y la filmación obtenida por Di Palma al momento del hecho -e incorporada a la causa-, “donde se lo puede ver claramente con su boca ensangrentada”.

Incluso una empleada de la estación de servicio confirmó la existencia de la trompada.

“Tampoco advierto provocación por parte de la víctima, desde que la reacción de Di Palma encontraría su explicación -siguiendo lo señalado por el damnificado en su denuncia- en lo narrado respecto de que el encartado lo había golpeado suavemente con su vehículo al circular”, agregaron los jueces.

El acta de visu de los videos abonaría esta teoría desde el momento que se observa que “al menos” el vehículo del imputado Mutti “pasó a muy corta distancia de la víctima”.

Ese pequeño “entredicho”, explicaron los jueces de la Cámara bahiense, no parece justificar el golpe propinado por el procesado”, se aclaró en el fallo.

En consecuencia, se dispuso rechazar el recurso de apelación del abogado Cravero y se ordenó elevar a juicio la causa seguida al agresor de Marcos Di Palma.

Buscaron sin éxito un acuerdo

Mediación. La Justicia aclaró que se buscó una solución de mediación, pero no hubo respuesta de parte de la víctima, con lo cual se avanzó hacia el debate.

Informe. El Ministerio Público Fiscal dejó constancia de un informe en el Sistema Informático del Ministerio Público, del 10 de abril de 2025, del cual surge que, antes de elevar la causa a juicio, se procuró comunicación con Di Palma, sin recibir respuesta.

Rechazo. “De allí que no corresponda a este tribunal expedirse en forma originaria en relación a esos planteos, en tanto se trata de cuestiones que deberán ser articuladas y resueltas en la instancia, en la oportunidad procesal que corresponda”, dijo la Cámara.

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