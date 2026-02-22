La autopsia del joven Emanuel Verdún se realiza en Dorrego

22 febrero, 2026 0

Luego de haber sido hallado en la jornada el sábado Emanuel Jonás Verdún Lizarriaga en las aguas del Atlántico, el cuerpo del joven fue derivado inicialmente a Tres Arroyos para realizarle la autopsia y determinar las causales de muerte.

Al no haber médico de policía disponible en nuestra ciudad, fue remitido a Coronel Dorrego, donde en la mañana de este domingo se realizaba el procedimiento ordenado por la Justicia interviniente, para luego entregar el cuerpo a sus familiares y trasladarlo al Conurbano.

Volver