La autopsia del joven Emanuel Verdún se realiza en Dorrego
Luego de haber sido hallado en la jornada el sábado Emanuel Jonás Verdún Lizarriaga en las aguas del Atlántico, el cuerpo del joven fue derivado inicialmente a Tres Arroyos para realizarle la autopsia y determinar las causales de muerte.
Al no haber médico de policía disponible en nuestra ciudad, fue remitido a Coronel Dorrego, donde en la mañana de este domingo se realizaba el procedimiento ordenado por la Justicia interviniente, para luego entregar el cuerpo a sus familiares y trasladarlo al Conurbano.