“La camioneta me buscaba”: dijo el hijo del fundador de la RCC de Claromecó (videos)

Gabriel Martínez, propietario de la Hilux roja secuestrada en Claromecó en las últimas horas, aseguró a la radio que la camioneta “me estaba buscando”. Es que lo insólito de este episodio es que si bien el rodado le fue robado a mano armada en Ituzaingó, el damnificado es hijo del recordado “Tito” Martínez, fundador de Radio Comunidad Claromecó (RCC) y un asiduo visitante de esa localidad balnearia ya que hasta hace poco tiempo era el administrador de la emisora y de la sucesión de sus padres. “Estoy asombrado por lo que ha pasado. El 10 de febrero estaba en una avenida en Ituzaingó, al lado de la colectora del Acceso Oeste. Al momento de subir a la camioneta se acerca un auto, con cinco tipos armados que me robaron el celular, documentos, todo lo que tenía en el bolsillo, dinero, una camperita que amaba, y se llevan la camioneta. Un robo bastante limpio, porque habitualmente lo que pasa acá, lo más barato, es que te peguen un puntazo en la cabeza. Estos muchachos ni un insulto, aunque claro yo no me resistí, porque esta gente no juega”, contó Gabriel.

Todo cuanto supo sobre la Hilux roja, hasta ayer, es que “salió de Ituzaingó, pasó por el Hospital Posadas y al otro día volvió a pasar por el peaje de Ituzaingó para el lado de Luján”. Hizo los trámites ante el seguro, y cuando le iban a reponer un nuevo rodado, lo sorprendió la cuarentena sólo con la chapa patente. Recién hace pocos días pudo hacerse de un vehículo nuevo.

“Pero lo curioso es que aparezca en Claromecó; existe la ley de la atracción, la camioneta me estaba buscando”, aseguró Martínez. Lo que le mencionó la policía de la villa balnearia es que hubo una compra en Rufino, Santa Fe. “Es raro, porque la camioneta tenía el grabado de autopartes, de cristales…No sé cómo la gente compra un vehículo así sin verificar todo. Lo que le conté a la primera persona que se comunicó conmigo fue que haciendo un trabajo en Pehuajó, un perro se ensañó con mi camioneta y la mordió, le dejó los colmillos clavados al lado de la patente. Cuando me dijo la chica que le parecía que era mi camioneta, no lo podía creer. El mundo es un pañuelo ”, finalizó.

