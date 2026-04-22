La Casa Militar denunció a periodistas de TN por filmar dentro de la Rosada

22 abril, 2026 0

La Casa Militar presentó una denuncia penal contra periodistas y directivos de Todo Noticias (TN) tras la difusión de un informe televisivo con grabaciones realizadas dentro de la Casa Rosada. El organismo interpretó que ese registro implicó una “intromisión ilegítima” y planteó que pudo afectar la seguridad nacional, tal lo publica el portal baenegocios.com

La presentación la firmó el general de Brigada Sebastián Ignacio Ibáñez, ante la Justicia federal. El escrito apuntó contra los periodistas Luciana Geuna e Ignacio Salerno, conductores del programa “¿Y mañana qué?”, además de productores y autoridades del canal.

Según el texto, la denuncia se originó en la emisión del domingo 19 de abril. “El objetivo de esta presentación es poner en conocimiento de la autoridad judicial el despliegue de actividades subrepticias e ilegales dentro de la Casa de Gobierno”, indicó el documento.

Acusación por seguridad presidencial

El escrito sostuvo que los periodistas “se ufanaron de haber burlado la seguridad presidencial” y consideró que esa conducta “expuso a funcionarios a riesgos injustificados”. En esa línea, planteó que la filmación pudo haber generado condiciones para revelar “secretos de Estado vinculados a la rutina del señor Presidente y al funcionamiento del Poder Ejecutivo Nacional”.

La Casa Militar calificó el registro como una “intromisión temeraria en televisión” y afirmó que se apartó “groseramente de la reglamentación aplicable (Resolución 1319/2025 de la Secretaría de Comunicación y Medios) y de los estándares de buena práctica profesional”.

En otro tramo, el documento señaló que el material fue obtenido mediante una “grabación subrepticia” dentro de la sede gubernamental y que, según lo informado en el propio programa, se habrían utilizado “lentes inteligentes” sin autorización de los responsables de seguridad.

Encuadre penal y pedido de medidas

La presentación invocó los artículos 222 y 223 del Código Penal, que contemplan penas de uno a seis años de prisión para quienes obtengan o revelen secretos vinculados a la seguridad nacional, así como sanciones por su difusión imprudente.

“La investigación deberá determinar si los denunciados cometieron esos u otros delitos”, indicó el escrito. En ese sentido, también remarcó que el propio informe periodístico habría implicado que sus autores “tomaron riesgos” durante el recorrido.

La Casa Militar solicitó medidas de prueba y la preservación de evidencia digital vinculada al material emitido. La causa quedó radicada en la Justicia federal, que deberá establecer si los hechos descriptos encuadran en las figuras penales planteadas en la denuncia.

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