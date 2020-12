“La causa va con un buen rumbo”, consideró el abogado de Felipe Di Francesco

30 diciembre, 2020

El Dr. Juan Cruz Arribalzaga, abogado que representa a Felipe Di Francesco, el joven que denunció a los hermanos Lucio e Ignacio Cozzi como autores de la golpiza de la que fue víctima el fin de semana pasado en Claromecó y por la que sufrió graves lesiones, confirmó a LU 24 que “nos presentamos ayer como particular damnificado” y consideró que la Fiscalía y el Juzgado de Garantías “están trabajando muy bien”.

Ratificó que se dispuso la detención de los acusados: “están librados los oficios a todos los organismos de seguridad del país como Migraciones y Policía Federal”, afirmó al tiempo que dijo que “los fueron a buscar pero no los encuentran, por lo pronto están obstaculizando la justicia”.

“Yo creo que la Fiscalía y el Juzgado de Garantías están trabajando muy bien, caratulando enseguida el expediente como lesiones graves”, expresó.

“Nosotros estamos por hacer pedidos, cuando se presenten los mellizos, de pericias psicológicas sobre ellos, y acompañar a algunos testigos más que se han ofrecido. Entiendo que la causa va con un buen rumbo”, añadió.

Sostuvo que cuando los denunciados se presenten o sean encontrados, “quedan inmediatamente detenidos. Lo hablé con la fiscal hoy, no hay posibilidad de presentar un pedido de eximición porque ya está solicitada la prisión. Aparte, no solo es la lesión de lo que sufrió Felipe sino que no se presentaron a la justicia, el accionar, por la visto, en un principio, es eludirla. No hay duda alguna de que van a quedar detenidos hasta que se les tome la declaración indagatoria y después verán cuál será su defensa”.

Explicó que la pena en expectativa por el delito de “lesiones graves agravadas por la participación de dos personas”, como está caratulada la causa, es de 1 a 6 años, y que la Fiscalía podría pedir la prisión preventiva, “es más si no lo hace la vamos a solicitar nosotros después de que tengan su primer defensa técnica”, aseguró.

“La familia está destruida y, como pasa en estos casos, igualmente uno trata de buscarle lo positivo porque esto podría haber terminado mucho peor. Felipe está mal emocionalmente, tiene vaivenes, está dolido y triste. Esperemos que sea algo que pase pronto, por lo menos para él”, concluyó.

