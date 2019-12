La Cooperativa Alfa solicita a productores hacer contrafuegos para evitar incendios debido a la sequía y a las altas temperaturas

El presidente de la Cooperativa Rural Alfa, Juan Ouwerkerk, advirtió a los asociados y productores en general, que ante la ola de calor que afectará la zona en los próximos días y teniendo en cuenta la época de cosecha y sequía existente, se tome la precaución de hacer contrafuegos en los lotes a trabajar.

“Vienen días de mucho calor y queremos advertir a la gente que anda cosechando para que estén prevenidos y tengan en cuenta el tema de contrafuegos, porque hay una sequía desesperante; las banquitas también están muy secas, entonces este es un llamado de atención, para que hagan contrafuegos como corresponde en los lotes a cosechar, porque si toma fuego, hoy es prácticamente imparable. Hoy no tenemos viento, pero pedimos por favor tener cuidado y hacer contrafuegos. Es realmente muy importante. Nosotros mandamos el pedido a clientes y asociados, pero queremos generalizarlo”, señaló.

Además advirtió a la ciudadanía “no tirar colillas de cigarrillo en la ruta, como tampoco estacionar en las banquinas secas con los autos con caños de escape con altas temperaturas, porque hay peligro de que tome fuego”, sostuvo.

En otro orden, Ouwerkerk hizo un balance de año del sector y mencionó: “estamos terminando un año donde la cosecha de cebada está en su etapa intermedia. No es mala, pero no es excelente y con algunos problemas de calidad. En días estará el trigo, que se vio más afectado por la falta de agua”.

Agregó que “los productores por cultura de productores, estamos pensando que haremos el año entrante. Habrá que ver cómo quedan las rotaciones y que se puede seguir manteniendo para hacer sustentable el sistema, ya que la rotación hace que los suelos se cuiden y que la producción sea más sustentable”.

En cuanto a las medidas implementadas por el gobierno nacional durante el fin de semana, consideró que “el anuncio es malo. Las retenciones son el impuesto más perverso, que las paga el que tiene rentabilidad y el que no. Uno aspira a que se cobre bien el impuesto a las ganancias y que ese habría que tratar de cobrar para que el productor que produce a pérdida no pague y el que tiene, sí lo pague. Esto se ha puesto como moda a lo largo de los gobiernos, pero son un mal impuesto”, aseveró el referente de la entidad agropecuaria.

