La esposa de Adrián Gómez dijo que su estado es grave, “su vida es minuto a minuto”

Adrián Gómez, de 34 años, se encuentra en grave estado de salud en Olavarría, tras ser atropellado en Alvear y 1810 por una camioneta el sábado a las 5 de la mañana cuando se dirigía en moto a trabajar.



Su esposa, Guillermina Oliva, habló con LU24 y dijo que “tiene mucho daño en el cerebro, tiene además una fractura frontotemporal que hace que corra un líquido por su oído izquierdo, eso es la pérdida del glóbulo bifrontal que eso trae bastantes riesgos porque así como esta perforado el oído hasta el cerebro puede entrar alguna bacteria, y después tiene varias fracturas que más adelante serán intervenidas”.

Además agregó que “está en terapia intensiva, por el momento está consciente, si bien bastante perdido, pero logra reconocerme, logra hablarme de su hija, pero como me dijo la médica puede estar hoy así y mañana no. Mañana puede estar desorientado y eso traería una complicación que le tiene que generar un coma, todo lo clínico corre riesgo por eso su vida es minuto a minuto”.

La victima del siniestro es oriunda de Bahía Blanca, y desde hace un tiempo se encontraba en Tres Arroyos trabajando en Red 24 como vigilador de seguridad física. No pudo ser derivado al Penna debido a la falta de camas por eso se encuentra en un Sanatorio Cemeda de Olavarría.

Por otro lado declaró que “no tenemos certeza de cómo fue el accidente, por eso lo que solicito es que si hay algún testigo se pueda acercar a la fiscalía poder relatar lo que vio”.

“Hoy tengo mis energías puestas en Adrián y que se recupere porque tenemos una hija hermosa de 4 años que lo está esperando”, finalizó.

