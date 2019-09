La falta de precipitaciones complica la ganadería. La agricultura “se puede mantener un poco más”

El Ingeniero Agrónomo y Productor Agropecuario, José Luis Di Croce, destacó la falta de precipitaciones en la región, y aseguró que la situación está complicada sobre todo para la ganadería.



En materia agrícola, “aún se puede mantener un poco más. Hace dos meses que no hay lluvias importantes. La siembra directa ayuda y cuida más el agua de suelo. La ganadería está más complicada, porque el pasto no crece y las reservas que se usan para suplir esto, son caras. La demanda de los cultivos es baja en esta época y a medida que la temperatura aumenta la demanda de agua se incrementa, porque el cultivo se va desarrollando. En la ganadería sería necesario un milimetraje más importante”, explicó.

Consideró que “el productor arriesga mucho, en todas las situaciones y con todos los gobiernos y es muy optimista en general”.

En cuanto a fertilizantes y malezas, indicó que en esta época, “los cultivos se protegen y hay 3 nutrientes deficitarios que son el fósforo, nitrógeno y azufre, que son importantes y necesitan de una lluvia para incorporarse. La forma más común de hacerlo es en forma de granulado, y hay algunos casos son líquidos, por lo que necesitan del agua para que penetre en el suelo y de ahí llegue a la raíz. Si no se produce la lluvia, todos se demora y los cultivos no progresan y afecta la calidad del grano, aunque las lluvias más importantes son en primavera”.

Di Croce, por otra parte, mencionó que hay una demanda de la sociedad para que las prácticas agrícolas sean más amigables con el medio ambiente, y advirtió que se está trabajando bastante bien en esta cuestión.

Alertó además que “la siembra directa utiliza glifosato que está tan cuestionado, pero no saben que el mismo, es un producto que si uno lo injiere tendrá problemas, pero hay productos que son mucho más tóxicos en su reemplazo y la alternativa es mucho peor. Es una herramienta que se está usando en menor cantidad, porque hay malezas que se han hecho mucho más tolerantes, y las mezclas que se utilizan para reemplazarlo, son mucho más agresivas. Si bien las compañías están tomando nota de eso y producen en el mercado productos de banda verde, que son menos tóxicos y más amigables con el medio ambiente”, auguró.

En cuanto a costos y rendimientos Di Croce aseguró que “una hectárea sale alrededor de 30 mil pesos. Se distribuye a lo largo del cultivo y la renta es baja, pero no hemos tenido fracasos productivos, el costo es importante pero hay una pequeña renta para el productor”, dijo al tiempo que remarcó que el dólar beneficia al sector agropecuario, “pero afecta en el precio de los productos”.