La fina “está bien”, pero los suelos no tienen reservas de humedad

21 septiembre, 2024

El ingeniero agrónomo Alejandro Poulsen Hornum, asesor de la Cooperativa Agraria en Orense y San Francisco de Bellocq, afirmó a LU 24 que “la cosecha fina, en términos generales, está bien”.

“Estamos al día con el agua, no sobra nada, viene lloviendo de a poquito, los cultivos están lindos aunque un poco atrasados porque fue un año muy frío, hacía rato que no había tantas heladas seguidas”, explicó.

“Los que están sembrados bien temprano, alrededor de fines de mayo, están más avanzados, se ven más lindos”, añadió.

No obstante, el profesional advirtió que “no tenemos reservas de humedad, así que estamos mirando siempre el pronóstico para ver cuando sigue lloviendo”.

Por otra parte, respecto al mercado, aseguró que “los precios internacionales están en un mal momento, son bajos”.

Finalmente, sobre las perspectivas para la gruesa, indicó que “ya estamos cerca del comienzo de la siembra del girasol y algunos maíces también, humedad en el perfil para sembrar en lotes que vienen preparados está bien, se podrá arrancar en tiempo y forma, después dependeremos del clima”.

