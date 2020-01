La Fiscalía considera insuficientes las pruebas aportadas para vincular al menor detenido con el incendio de la Escuela 5

4 enero, 2020

Los criterios de las investigación policial no serían los mismos que los de la Fiscalía de Menores a la luz que en las últimas horas se conoció que si bien la Policía aportó elementos probatorios de la responsabilidad de un menor, que fue detenido por otros hechos, en la presunción del incendio de la Escuela 5, a la justicia no le fueron suficientes y pidió más pruebas. Por la tanto, en la solicitud que se le hizo a la Jueza de Garantías de Menores no fue incluido lo del colegio.



La fiscal tiene elementos de prueba para acreditarle 11 hechos y se investiga la probable participación en algunos más del total de veinte que fueron cometidos.

Cabe señalar que el traslado a un instituto de corrección de conductas se trata de una medida excepcional y provisoria por la reiteración de ilícitos. Quedó debidamente aclarada la inimputabilidad del adolescente. Y que la internación ordenada es breve para protegerlo y realizar diagnósticos con especialistas como psiquiatras y psicólogos.

Desde la Policía actuante se insiste que el hecho de la Escuela 5 está debidamente probado y se seguirá adelante con más datos a la Fiscal interviniente.

